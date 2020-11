Die 30-minütigen Konzerte in der Duisburger Salvatorkirche mit der Königin der Instrumente heißen in diesem Jahr „Adventsvespern mit der Königin“. Anders als in den Vorjahren wird die festliche Orgelmusik, die jetzt an jedem Adventssonntag um 15 Uhr in der Salvatorkirche erklingt, durch eine kurze Lesung und einen gesprochenen Segen umrahmt.

Gespielt wird Adventliches und Weihnachtliches aus fünf Jahrhunderten - "ausschließlich zum Zuhören und nicht zum Mitsingen, denn das ist wegen der Pandemie nicht erlaubt.", heißt es in der Ankündigung.

Auftakt der Reihe

Auftakt der Reihe ist das Konzert von Kantor Marcus Strümpe am kommenden 1. Advent (Sonntag, 29. Dezember) um 15 Uhr. Er spielt Werke von Bach und Buxtehude sowie Bearbeitungen und Improvisationen zu Advents- und Weihnachtsliedern. "Das für diesen Tag ursprünglich geplante Adventliedersingen mit der Kantorei muss wegen den Pandemie-Beschränkungen entfallen.", heißt es weiter.

Am 2. Advent, 6. Dezember, ist in der Salvatorkirche um 15 Uhr Andreas Lüken, der Kantor von der Duisserner Lutherkirche, mit seinem Orgelspiel zu hören. Am 3. Advent ist es zur gleichen Uhrzeit Domorganist Stefan Madrzak aus Soest und am 4. Advent der Organist Wolfgang Schult aus Dillenburg.

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln; Infos dazu gibt es unter www.salvatorkirche.de

"Am Ende sammeln wir für einen sozialen Zweck.", heißt es abschließend.