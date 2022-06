Atemberaubende Akrobatik, gigantische Action, Adrenalin pur – das Showerlebnis der Extraklasse durften jetzt acht Klienten der Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Dinslaken bei der Vorpremiere der neuen Show „Sommeredition“ von Flic Flac erleben.

Das Flic Flac-Team hatte die Karten der Drogenberatung für ihre substituierten Klienten kostenlos zur Verfügung gestellt. Das neue Programm, das ab jetzt am Duisburger Hauptbahnhof präsentiert wird, begeisterte die acht Besucher von Beginn an. „Das war ‘ne geile Action“ und „so was hab‘ ich ja noch nie gesehen“, so das Fazit der Substituierten abschließend. Substituierte sind Menschen, die ehemals heroinabhängig waren und inzwischen mit einer Ersatzdroge ärztlich versorgt werden. Es ist ihnen auf diese Weise möglich, stabil und ganz normal am Leben teilzuhaben. Sie werden zum Teil bereits langjährig von der Drogenberatungsstelle begleitet und betreut.