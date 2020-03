Was haben die Barbie, 'ne Frikadelle und ein Nickerchen am Arbeitsplatz gemeinsam? Nix, meinen Sie! Doch, doch. Alle drei hätte man am Montag groß feiern können. Am heutigen Mittwoch könnten wir weltweit die Rohrleitungen hochleben lassen. Oder unsere Werkzeuge "verehren". Am Donnerstag das Popcorn bejubeln oder eine Blume pflanzen. Freitag schließlich den Schlaf würdigen oder Ohrenschützern Beifall zollen.

Was das soll? All diese bemerkenswerten Ereignisse – und noch viel mehr – finden sich auf der Liste der weltweiten Feiertage und kalendarischen Kuriositäten. Blödsinn? Stimmt. Aber derzeit gibt's ja nicht viel zu feiern!