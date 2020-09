Über die Stadt Münster selber

brauche ich eigentlich nichts schreiben,

alle Besonderheiten sind hinlänglich bekannt.

Doch eine Besonderheit ist noch lange nicht so publik,

als daß es sich nicht lohnen würde darüber zu berichten :

--- Die St. Lambertikirche, respektive deren Turm ---

Um 20:15 kam für uns das Highlight des Tages :

Wir hatten uns mit dem hauptamtlichen ,,Türmer,,

dieser Lambertikirche für 20:15 Uhr an der Turmpforte der Kirche

verabredet, mit dem wir die fast 300 Stufen in der sehr engen

Wendeltreppe nach ganz oben marschierten.

Zu erst ging es zu den drei Eisenkäfigen,- (die Täuferkörbe)

dann weiter zu seinem Arbeitszimmer,-

dann über eine schmale Treppe

durch eine Bodenluke nach ganz oben zum Aussichtspunkt.

Von hier oben hatten wir natürlich einen phantastischen Blick

nach allen Seiten über die Stadt Münster.

Um 21:00 Uhr durften wir dann dem ,, TÜRMER ,,

auf dem sehr schmalen Rundlauf folgen

und seine erste Aktion mit dem Blashorn miterleben.

Gegen 21:30 Uhr begannen wir mit dem Abstieg,

während der ,, TÜRMER ,, noch bis Mitternacht oben bleiben mußte,

um alle halbe Stunde in das Horn zu blasen.

Zum Thema der Drei Täuferkörbe am Turm der St. Lambertikirche :

Eine Besonderheit dieser Kirche

sind diese drei am Turm aufgehängten Eisenkäfige.

In ihnen wurden im Jahr 1536 die Leichname der drei Anführer

des Täuferreichs von Münster,

Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd Knipperdolling

zur Schau gestellt.

Nach ihrer Verurteilung am 16. Januar 1536

erfolgte zu Füßen der Lambertikirche am 22. Januar des Jahres

die öffentliche Marterung und Hinrichtung.

Sie wurden am Turm der Kirche in jene drei eisernen Körben aufgehängt,

daß sie allen unruhigen Geistern zur Warnung

und zum Schrecken dienten, dass sie nicht etwas Ähnliches

in Zukunft zu versuchen wagten !!!!

Allabendlich besteigt der ,, Türmer,,

( einer der letzten in Europa )

den Kirchturm und bläst von 21 Uhr bis 24 Uhr halbstündlich in sein Horn.

Außerdem brennen in den Abendstunden in diesen Körben

die sog. ,,Drei Irrlichter,, als Erscheinung von den drei Seelen

der Hingerichteten.