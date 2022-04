Ein junger Mann namens Derik kämpft im Königreich Tristeria, dem Nachtkönigreich, um sein eigenes Überleben. Er klaut, trinkt und versucht denen, die noch weniger haben, zu helfen. Mit ständigen Überfällen versucht er, sich über Wasser zu halten. Doch sein Schicksal ändert sich. Nicht nur im Kampf im Engisny-Turnier, in dem der stärkste Kämpfer aller vier Königreiche gefunden werden soll, muss er sich harten Gegnern stellen.

Auch in seinem Umfeld gibt es Lug und Trug, von emotionalen Verfall bis hin zu traumhaften Visionen wird er begleitet vom stetigen Kampf mit sich selbst. Derik versucht das Schicksal alleine in die Hand zu nehmen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Erste Anzeichen der Wiedererweckung des Urvaters aller Drachen werden klarer und Derik erkennt darin ein Ziel für sich. Er macht es sich zur Aufgabe, alle Königreiche zu warnen um eben jenes aufzuhalten, was für alle den Untergang bedeuten kann. Doch das erweist sich als unmögliche Aufgabe: Lug, Trug, Intrigen, Mord, Kämpfe und vieles mehr entscheiden am Ende über das Wohl aller oder das Ende der Welt.

Dieses Buch richtet sich an Erwachsene.

[Enthält freizügige Formulierungen, detaillierte Kampfbeschreibungen und nicht jugendfreie Themen.]

