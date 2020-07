Still-Leben Ruhrschnellweg,--- Alltags- statt Hochkultur,

ein Leitprojekt der RUHR - 2010 - Kulturhauptstadt Europas.

Am Sonntag, den 18. Juli 2010 wurden die Bundesautobahn 40

und Teile der Bundesautobahn 52 und der Bundesstraße 1

von Duisburg (Abfahrt Duisburg-Häfen) bis Dortmund

(Abfahrt Märkische Straße) für den motorisierten Verkehr gesperrt

und für Personen ohne Auto o. ä. freigegeben.

Die auch ,,Ruhrschnellweg,, genannte insgesamt rund 60 Kilometer lange Strecke

verläuft außerdem in oder bei den Städten Oberhausen,

Mülheim an der Ruhr, Essen, Gelsenkirchen und Bochum.

Die Sperrung der Strecke für den motorisierten Verkehr

wurde am Vorabend bis zum frühen Morgen des Folgetages

für insgesamt 31 Stunden aufrechterhalten.

Nach Ende der Veranstaltung am 18. Juli 2010 gegen 17 Uhr

mussten alle Besucher den Ruhrschnellweg verlassen,

was um 18.15 Uhr abgeschlossen war.

Dann wurden alle Biertischgarnituren von 60 THW-Gruppen

zusammengeklappt und auf LKW verladen,

die mehr als 2000 mobilen Toilettenkabinen ausgepumpt

und verladen und nach 21 Uhr die ersten Absperrungen

der Ausfahrten entfernt.

Nach Straßenreinigung und Kontrollfahrten konnte die A40

am 19. Juli kurz nach fünf Uhr

wieder dem Verkehr übergeben werden.

Es war eine Supergaudi für alle Besucher dieser einmaligen Aktion.