Hallo, Lk-Freunde vor Ort, guten Morgen, sehr geehrte Lokalredaktion......

­čĄö Was ist los bei der Wochenanzeiger-Druckausgabe ?

Als ich die heutige Ausgabe in H├Ąnden hielt, habe ich mich fast erschrocken. Die Druckausgabe ist ja, sozusagen,┬á MAGERS├ťCHTIG....(was man von mir nicht sagen kann­čĄú­čĄú­čĄź)

Wenn man noch die gro├čen Werbeanzeigen herausschneidet, bleibt fast nix ├╝ber!┬á

Wie w├Ąr┼Ü: F├╝ttert doch mal viel mehr LK-Berichte in die verschiedenen Druckausgaben.