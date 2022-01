Ein mir gut bekannter Bürgerreporter B.O. vom Lokalkompass Ruhrgebiet

erklärte mir von seinem furchtbaren Verdacht,

daß es auf der Burg Linn in Krefeld nicht mit rechten Dingen zugehe.

Ein junges Mädchen soll seit mehreren Jahren im Turmzimmer

von so einer Kräuterhexe gefangen gehalten werden.

B.O. schlug vor, daß wir uns mittels meiner Zauberglaskugel

unsichtbar machen und der Burgbetreiberin das Handwerk legen.

Doch bevor wir unseren genialen Rettungsplan in die Tat umsetzen konnten,

sahen wir wie sich die Göre Rapunzel mit ihren 20 m langen blonden Haaren

selbst befreite und auf einem alten Klepper davon gallopierte.

Der bekloppte und verliebte Prinz,--- auch der wollte sie befreien,

guckte nur noch dämlich hinterher.