Hier ist was los - wieder einmal herrscht der Ausnahmezustand im Briefzentrum der Deutschen Post in Asterlagen.

Ab dem morgigen Dienstag werden 317.000 Wahlbenachrichtigungen für die bevorstehende Landtagswahl am 15. Mai an ihre Empfänger ausgeliefert. Siebeneinhalb Tonnen schwer ist die Extrapost, die heute Morgen in 740 gelben Kisten auf 15 Rollbehälterwagen gestapelt vom Druckzentrum der Stadt Duisburg an der Leidenfroststraße angeliefert wurde. „Die Briefzusteller haben morgen jeweils 1500 Sendungen zusätzlich im Gepäck. Dies bedeutet etwa eine Stunde Mehrarbeit pro Postbote“, so Georg Schikowski, Leiter des Briefzentrums, der heute Mittag zusammen mit Andreas Weinand, Projektleiter für Wahlen in der Stabsstelle für Wahlen und Informationslogistik, den offiziellen Startschuss für die Auslieferung gab.

Ab morgen in Ihrem Briefkasten

Im Briefzentrum werden die Briefe bereits auf die Gangfolge der Zusteller vorsortiert, am Dienstag auf die neun Zustellstützpunkte der Post in Duisburg verteilt.

Da Covid-19 immer noch präsent ist, rechnet Georg Schikowski wie auch bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr, erneut mit einem hohen Anteil der Briefwahl. Das Team im Briefzentrum sei auf eine hohe Briefwahlquote vorbereitet, die Mitarbeitenden seien präzise geschult worden. Und auch die Sortierzentren liefen auf Hochtouren. Andreas Weinand: „Das Team des Wahlamtes ist hoch motiviert und top vorbereitet, um die gute Performance der Bundestagswahl 2021 zu wiederholen.“ Die Briefwahlprozesse seien zudem optimiert und weiter digitalisiert worden.

Die Deutsche Post empfiehlt, den Brief spätestens drei Werktage vor der Wahl in einen Briefkasten der Deutschen Post einzuwerfen oder ihn in einer Filiale abzugeben.

In den kommenden Wochen werden im Asterlager Briefzentrum rund fünf Millionen Wahlbenachrichtigungen, Briefwahlunterlagen und Wahlbriefe bearbeitet. Insgesamt sind im Duisburger Briefzentrum 450 Mitarbeitende tätig.