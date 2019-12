Was sind die beliebtesten Vorsätze für 2020? Sie wissen's, wir wissen's: Stress vermeiden oder abbauen und mehr Zeit haben für Familie, Freunde. Jetzt weiß es auch ganz offiziell die DAK, die wieder zum Jahreswechsel eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben hat. 2.012 Menschen wurden angesprochen. 64 Prozent von ihnen nannten diese beiden Punkte.

Erstmals aber untersuchte die Krankenkasse den Faktor Natur und Umwelt. Und siehe da: Ebenfalls 64 Prozent möchten sich im neuen Jahr umwelt- beziehungsweise klimafreundlicher verhalten.

Die weiteren guten Vorsätze in der aktuellen Hitliste: mehr bewegen/Sport (56 Prozent); mehr Zeit für mich selbst (53 Prozent); gesünder ernähren (53 Prozent); abnehmen (36 Prozent); sparsamer sein (31 Prozent); weniger Handy, Computer, Internet (27 Prozent); weniger fernsehen (20 Prozent); weniger Alkohol trinken (15 Prozent) und das Rauchen aufgeben (11 Prozent).

Also, alles in allem wie immer. Und wenn‘s – wie immer – nicht klappt mit den guten Vorsätzen: einfach zum Jahreswechsel 2021 nochmal vornehmen. „Same procedure as every year“, sagt ja auch Butler James aus „Dinner for One“ jedes Jahr.