Kein Trick zu fies, keine Masche zu mies, als dass Betrüger sie nicht nutzen, um an Geld und Gut allzu leichtgläubiger Mitbürger zu gelangen.

Neue Betrugsnummer: Unbekannte rufen an und geben vor, Angestellte einer Bank zu sein. Sie erklären dem Angerufenen, dass er sich bei einem seiner letzten Bankbesuche mit dem Coronavirus infiziert habe. Somit wären auch seine Wertgegenstände wie Bargeld und Münzen infiziert und müssten einer gründlichen Reinigung unterzogen werden. Der Angerufene solle daher seine Barschaft in einer Tüte verpackt vor die Tür stellen. Diese würden in der Folge von einem Bankangestellten abgeholt und nach erfolgreicher Desinfizierung wieder zurückgebracht werden ...

So geschehen in Wolfsburg. Die dortige Polizei warnt davor. Und wir warnen die Duisburger. Denn solche Tricks kennen keine Orts- oder Landesgrenzen.