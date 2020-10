Parken kostet! Nicht nur Nerven, um nach langem Kurven endlich einen Platz fürs Gefährt zu finden. Sondern auch Kohle. Vor allem, wenn der Wagen falsch oder länger als vorher gelöhnt geparkt wird.

In Sachen Knöllchen-Politik scheint nach Angaben des unabhängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums Correctiv keine der von ihr befragten Kommunen im Ruhrgebiet "so konsequent und effektiv zu arbeiten wie Duisburg", heißt es. In der Stadt an Rhein und Ruhr habe man im vergangenen Jahr Bußgeldeinnahmen von 6,3 Millionen Euro verzeichnen können und damit ganze 24 Euro pro zugelassenem KFZ. Hut ab!

Als Viel-Falschparker und Knöllchen-Dauerabonnent dürfte man sich darüber natürlich mächtig ärgern. Als aufrechte Duisburger – sind wir das nicht alle? – sollte man sich aber nur freuen. Das Gemeinwohl stets im Auge, ist doch jeder Euro, der ins Stadtsäckel der klammen Kommune fließt, ein guter Euro.

Also: Zähne zusammenbeißen, zahlen und fröhlich sein!