Bei der hübschen Silver ist auf jeden Fall eine gehörige Portion Katzenerfahrung nötig und man darf sich nicht durch ihre zierliche Schönheit blenden lassen.

Silver darf mit ruhigem Gewissen als kleine Zicke bezeichnet werden, die einerseits scheu, auf der anderen Seite aber auch sehr eigenwillig und der Typ „Draufgänger“ ist. Wobei Draufgänger hier zweideutig gemeint ist, denn sobald sie sich bedrängt und/oder gestresst fühlt „haut sie drauf“. Und ihr Toleranzbereich diesbezüglich ist aktuell noch sehr ausbaufähig. Silver ist eine wahre Charakterkatze – unbestechlich und autark. Hier sind Leute mit Geduld und Erfahrung gesucht, die die Herausforderung, das Herz von Silver zu erobern, realistisch einschätzen können. Vielleicht hilft – nach einer Eingewöhnungszeit – späterer Freigang, um Silver entspannter werden zu lassen. Ein ruhiger, stressfreier Haushalt ohne kleine Kinder ist für Silver ein Muss.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12, in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de.