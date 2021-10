Am 07. Juli d. J. kam ich auf einer Radwandertour in Niep (Stadtteil von Neukirchen-Vluyn) an einem Feld vorbei, auf dem sich Pflanzen befanden, die mir total unbekannt waren.

hochgeladen von Renate Schuparra

Da ich mit einer Gruppe unterwegs war, konnte ich mich nicht so lange aufhalten, aber 2 Fotos konnte ich doch schnell schießen. Meine Neugier (und die meiner Mitradlerinnen) war geweckt, und zu Hause schaute ich sofort nach, worauf ich da wohl gestoßen bin. Dank „Google Bild suchen“ wurde ich aufgeklärt:

Es handelt sich um Kiribäume, die schnellst wachsenden Bäume der Welt. Sie wachsen 10mal schneller als Eichen, unter guten Bedingungen bis zu 5 Meter pro Jahr. Im Frühjahr trägt der Kiribaum blaue, glockenförmige Blüten, weshalb er in Deutschland auch Blauglockenbaum genannt wird.

Nur wenige Tage später las ich in der Zeitung, dass ich wohl auf eine der größten Kiri-Plantagen Deutschlands gestoßen bin und dass die schnell wachsenden, als Bauholz-Lieferanten begehrten Bäume von Dieben heimgesucht wurden. Ein paar konnten sie erbeuten, ehe sie bei ihren Diebstahl vermutlich gestört wurden.

Am 21. Sept. führte mich mein Weg wieder dort vorbei. Wie die weiteren Fotos zeigen, hatten die Kiribäume innerhalb von 2 ½ Monaten schon ganz schön an Größe zugelegt.