Katze Streamy kam als Fundtier in einem schlechten Pflegezustand ins Tierheim Duisburg. Sie war wahrscheinlich längere Zeit draußen unterwegs und zeigte sehr schnell, was sie von Menschen hält.

Mittlerweile ist Streamy deutlich freundlicher und weniger misstrauisch, so dass sie sogar bei manchen Menschen schon Leckerlis aus der Hand nimmt. Streamy ist eine sehr selbstbewusste Katze und macht ihr eigenes Ding. Eine Vergesellschaftung mit einer anderen Katze könnte ausprobiert werden, sie würde sich aber auch als Einzelprinzessin wohlfühlen. Wer sich für Streamy interessiert, muss sich im Klaren darüber sein, dass sie noch viel Zeit, Ruhe und Geduld brauchen wird, bis sie Vertrauen aufgebaut hat. Kleinere Kinder sollten sich daher nicht im neuen Zuhause befinden.

Wer sich für dieses Tier interessiert, sendet an das Tierheim Duisburg per ausreichend frankierter Post oder E-Mail einen ausgefüllten Interessenten-Fragebogen, der auf der Homepage www.duisburger-tierheim.de als Download bereitsteht. Danach nimmt das Tierheim Kontakt auf, um den weiteren Ablauf zu besprechen.

Kontakt: Städtisches Tierheim Duisburg, Lehmstraße 12 in Neuenkamp, www.duisburger-tierheim.de, E-Mail: info@duisburger-tierheim.de. Foto: Tierheim