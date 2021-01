Die Stadt hat die Sieben-Tage-Inzidenz der sieben Duisburger Stadtbezirke für die 53. Kalenderwoche veröffentlicht. Die Corona-Fallzahlen nehmen ab, sind aber mit Vorsicht zu genießen.

So sind vom 28. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 in den nördlichen Bezirken die Zahlen laut Angaben der Stadt teils deutlich rückläufig. Hier führt Meiderich/Beeck mit 109 Corona-Fällen bei 72.693 Einwohnern die Tabelle der Nordbezirke an, kommt auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 149,9. Der Bezirk Hamborn verzeichnet 93 Fälle auf 75.441 Einwohner und somit einen Inzidenzwert von 123,3. Für Walsum werden 51 Fälle auf 50.336 Einwohner genannt. Hier liegt der Inzidenzwert bei 101,3.

Auch der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl ist laut Stadt auf einen sehr niedrigen Stand abgefallen: 27 Fälle bei 40.809 Einwohnern ergeben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 66,2.

Etwas gegenläufig ist der Trend in Mitte und Rheinhausen. Der Bezirk Mitte verzeichnet mit 120 Fällen bei 109.194 Einwohnern einen Inzidenzwert von 109,9. Rheinhausen hat mit 152 Fällen bei 78.222 Einwohnern in der 53. Kalenderwoche den höchsten Inzidenzwert von 194,3.

Der Bezirk Süd kommt mit 68 Fällen bei 72.980 Einwohnern auf eine Sieben-Tage-Inzidenz von 93,2.

Für Gesamt-Duisburg wird in der 53. Kalenderwoche ein Inzidenzwert von 125,5 genannt.

"Allerdings sind die Zahlen der letzten Woche nur eingeschränkt aussagekräftig aufgrund der zahlreichen Feiertage und der damit einhergehenden geringeren Zahl an Testungen", teilt die Stadt Duisburg mit.