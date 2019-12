Die Bundespolizei rüstet mit Kriegswaffen auf. Die Bundesrepublik meldet die größten Waffenexporte.

Die Welt steht kurz vor der Apokalypse durch Kriege und Umweltzerstörung. Der zweite Weltkrieg darf nach drei Generationen nicht in Vergessenheit geraten.

Wer weiß schon, dass sich ein wissenschaftlicher dreitägiger Kongress im März 2019 mit dem Titel des Buches „Krieg nach innen, Krieg nach außen und die Intellektuellen als "Stützen der Gesellschaft"? auseinandersetzte.

Die drei Herausgeber des Buches, Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Bialluch, Jürgen Günther, nehmen die wissenschaftlichen Beiträge des Kongresses auf. Aus verschiedenen Blickwinkeln nähern sich die Sozialwissenschaftler der Fragestellung des Krieges in der aktuellen Politik und die aktive Rolle der Wissenschaft. Der Leser erfährt die politischen Handlungsgrundlagen innerhalb Europas. Die formal geltende Theorie wird den effektiven Machtstrukturen und den Kompetenzen der handelnden Politiker gegenübergestellt.

Inhaltsangabe und die einzelnen Beiträge, siehe Leseprobe.

Die einzelnen Beiträge verharren in der Theorie und erfordern große Aufmerksamkeit. Alle Autoren fordern direkt oder indirekt ein eigenständiges Denken des Lesers. Der Aufschrei der Wissenschaftler vor der großen Zerstörung soll zur notwendigen Reflektion über Kapitalinteressen, Konkurrenz und Karrieresucht herausfordern.

Wir bewegen uns in einem neuen Zeitalter mit neuen technischen Strukturen und Möglichkeiten, bei gegebenen Machtstrukturen. Die Beiträge zeigen die bestehenden politischen Handlungsgrundlagen auf. Wer sie kennt, kann diese einfordern. Bestehen wir auf Einhaltung des Grundgesetzes. Art. 35 GG verbietet ein Kriegsrecht, damit den Einsatz von Kriegswaffen im Innern. Es kommt auf uns Bürger alle an der Gewalt gegen Menschen keinen Raum zu geben. Mit vereinten Kräften können wir weiter ohne offene Kriegshandlungen in Europa leben. Noch ist offen, ob sich der Einzelne sich weiter einseitig den Machtinteressen und einem neuen Krieg des Kapitals unterwerfen muss.

Stützen und schützen wir unsere Gesellschaft.

Ein lesenswertes Buch für freie Menschen.

Klaus-Jürgen Bruder, Christoph Bialluch, Jürgen Günther

Krieg nach innen, Krieg nach außen

und die Intellektuellen als "Stützen der Gesellschaft"?

Erschienen im Westendverlag Dezember 2019

Seitenzahl: 350

Ausstattung: Klappenbroschur

ISBN: 978-3-86489-290-5

Auch als E-Book erhältlich