„Ich mach mir Sorgen. Als ich klein war, konnten wir noch wild über die Straße fahren. Klar, es gab auch Autos. Aber das war längst nicht so gefährlich wie heute“, erinnert sich Barbara Aldag. Heute ist sie Tourenleiterin beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) Duisburg und hat drei Enkelkinder. Natürlich sollen sie Radfahren lernen und sich selbstständig und ohne besorgte Eltern sicher bewegen können.

Der ADFC Duisburg wollte sich daher sich an der bundesweiten Aktion Kidical Mass beteiligen. Gemeinsam wollte man an einem Sonntag die Straßen erobern und eine Stunde lang mitten auf der Straße durch die Stadt fahren! Auf Fahrrädern, Tretrollern, Kinderrädern, Anhängern und Lastenrädern. Demonstriert werden sollte, dass es viele Familien und Kinder gibt, die sich mehr Freiräume und vor allem sichere Fahrradwege wünschen.

Doch die Demo "Kidical Mass – Kinder auf’s Fahrrad" haben die Duisburger Organisatoren absagen müssen. Sie stehen, wie sie erklären, zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für die Gesundheit der Teilnehmer und wollen mit ihrer Absage dafür sorgen, dass ihre Aktion nicht zu einer zusätzlichen Gefährdung beiträgt.

„Das ändert nichts an unserer Forderung, auch in Duisburg eine familienfreundliche Fahrradinfrastruktur zu schaffen“, sagt Wolfgang Dewald, einer der Organisatoren beim Fahrradclub ADFC. "Aber heute setzen wir eine andere Priorität, die Gesundheit. Wenn alles gut geht, wird diese Demo in den Frühherbst verschoben.“