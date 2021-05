In allen Duisburger Stadtbezirken liegt der wichtige Inzidenzwert nun unter 100, in dreien sogar unter 50. Das ist der Sieben-Tage-Inzidenz der Bezirke für die 20. Kalenderwoche (17. bis 23. Mai) zu entnehmen, die die Stadt Duisburg veröffentlicht hat.

Die Corona-Fallzahlen sind in den Bezirken in unterschiedlicher Ausprägung rückläufig. Eine Ausnahme bildet in dieser Woche allerdings der Duisburger Süden: sonst stets "Schlusslicht", ist hier der Inzidenzwert leicht gestiegen.

Mit einem Wert von 88,4 führt der Bezirk Hamborn in der 20. Kalenderwoche die Tabelle an, lag in der Woche zuvor bei 124,1.

Der Bezirk Mitte kommt auf einen Inzidenzwert von 79,8. Hier wurden in der Vorwoche 95,4 verzeichnet.

Der Bezirk Meiderich/Beeck weist einen Inzidenzwert von 63,2 auf, ein deutlicher Rückgang zur Vorwoche, wo er noch bei 138,7 lag und damit Höchstwert in diesem Zeitraum war.

Ungewöhnlicher Platz vier für den Bezirk Süd, der vom 17. bis 23. Mai einen Inzidenzwert von 61,7 verzeichnet. In der Vorwoche war der Bezirk, wie meist, mit 52,1 noch Tabellenletzter.

Der Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl rutscht mit 48,9 unter die 50er-Marke, kam zuvor auf 63,5.

Ein Wert von 45,8 wird für den Bezirk Walsum genannt, der sich im Vergleich zur Vorwoche (97,5) damit mehr als halbiert hat.

Schlusslicht in der 20. Kalenderwoche ist der Bezirk Rheinhausen mit einem Wert von 43,5: ein ebenfalls deutlicher Rückgang zur vorherigen Woche mit 112,7.

Für die gesamte Stadt Duisburg wird im Zeitraum 17. bis 23. Mai ein Inzidenzwert von 67,4 (Vorwoche 104,4) genannt.

Der Anteil der Mutationen am Infektionsgeschehen lag in der vergangenen Kalenderwoche bei circa 90 Prozent. Bisher gab es 7.286 Fälle, davon 7.214 mit der britischen Variante (B.1.1.7), 71 mit der südafrikanischen Variante (B.1.351) und einen mit der indischen Variante (B.1.617).

Auf www.duisburg.de/coronadashboard sind weitere umfangreiche Zahlen, Daten und Fakten zum Coronavirus abrufbar.