Aufgrund der aktuellen Fallzahl-Entwicklung erlassen die Helios Kliniken ab Montag, 26. Oktober, an ihren drei Duisburger Standorten – den beiden Akuthäusern St. Johannes und Marien sowie in der Reha-Einrichtung Rhein-Klinik – erneut ein Besuchsverbot.

Patienten können somit nur noch in Absprache mit den diensthabenden Ärzten und in klar definierten Ausnahmefällen Besuch empfangen. Dazu gehören beispielsweise Kinder und Gebärende – sie dürfen jeweils von einer Person begleitet werden –, Patienten mit gesetzlichem Betreuer sowie demente und schwerkranke Patienten am Lebensende.

Taschen mit Wechselkleidung und ähnliches können für die Patienten weiterhin am Eingang abgegeben werden.

Die Malteser Kliniken Rhein-Ruhr haben an ihren drei Standorten (St. Anna in Huckingen, St. Johannes-Stift in Homberg und St. Josefshospital in Krefeld-Uerdingen) ihre bisherige Besuchsregelung bereits geändert. Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, dürfen Patienten nur noch in klar definierten Ausnahmefällen Besuch empfangen. Taschen mit Wechselkleidung können weiterhin am Eingang abgegeben werden. Zu den Ausnahmefällen gehören beispielsweise minderjährige Patienten, Patienten mit gesetzlichem Betreuer und Patienten am Lebensende.