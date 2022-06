Premiere in Imola, Comeback von Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock und Hitzeschlacht erwartet – der DTM steht in der Emilia-Romagna ein heißes Rennwochenende bevor, nicht nur wegen Temperaturen über 30 Grad. Der legendäre Grand-Prix-Kurs ist heimisches Terrain für Ferrari und Lamborghini sowie für Alessio Deledda und Mirko Bortolotti. Werksfahrer Bortolotti brennt darauf, auf der 4,909 Kilometer langen Rennstrecke seinen ersten DTM-Sieg und den ersten Triumph für Lamborghini zu erobern und Lausitzring-Doppelsieger Sheldon van der Linde (BMW) von der Tabellenspitze zu verdrängen.

Aber so einfach wird es nicht werden und auch der Pilot des AMC Duisburg 1950 e. V. und DTM Meister von 2021, Maximilian Götz, will ein gewichtetes Wörtchen um den Sieg mitreden. Nach seinem zweiten Gesamtplatz bei den 24h auf dem Nürburgring reist er mit breiter Brust nach Italien. Sein AMG Mercedes GT3 Evo kommt gut vorbereitet vom Team WINWARD zur Rennstrecke.

Für das ADAC Racing Weekend steht am kommenden Wochenende (17. bis 19. Juni) eine Premiere an, zum ersten Mal in der noch jungen Geschichte startet die Breitensport-Plattform des ADAC in Österreich. Mit dem Salzburgring erwartet die Teilnehmer eine anspruchsvolle Rennstrecke. Neben den Profis aus der ADAC TCR Germany reisen auch die Teilnehmer der Spezial Tourenwagen Trophy (STT), der Tourenwagen Legenden und Tourenwagen Classic sowie der Pfister-Racing Tourenwagen-Challenge (PRTC) in die Nähe der Mozartstadt Salzburg.

Für die STT ist die Strecke kein Neuland, war sie in der Vergangenheit sogar schon häufig in Salzburg im Einsatz. „Für uns ist es nach elf Jahren eine Rückkehr“, so Serienorganisator Rolf Krepschik. „Der Salzburgring ist mit seinen teilweise richtig schnellen Passagen eine echte Herausforderung, die man als Fahrer nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und die lang gezogene Fahrerlager-Kurve stellt auch für das Material eine besondere Belastung dar. Außerdem gibt es wunderschöne Naturtribünen und die Landschaft um die Strecke herum ist wirklich idyllisch.“

Mit an den Start in der STT ist Johannes Georg Kreuer vom AMC Duisburg 1950 e. V. Zum Einsatz kommt der wieder reparierte Donkervoort D8R, vorbereitet von Classik & Speed. Beim letzten Rennen auf dem Hockenheimring hatte der gelbe Renner einiges abbekommen und musste wieder aufgebaut werden. „Für die Läufe auf dem Salzburgring ist alles vorbereitet und bei dem zu erwartenden Wetter werden viele Besucher da sein,“ so Kreuer vor der Abreise in die Alpenrepublik. CS / Motorracetime.de