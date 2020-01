Am Mittwoch fand die Jahreshauptversammlung des AMC Duisburg 1950 e. V. (DMV) im Clublokal des DSV 98 statt. Nach dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes und dessen Entlastung wurde neu gewählt.

Der 1. und 2. Vorstandsvorsitzende, Robert Lünsmann und Reinhard Walther wurden einstimmig wieder gewählt. Thomas Simon (Vorstand Finanzen) wurde ebenfalls einstimmig gewählt und bleibt weiterhin gleichzeitig Vorstand Öffentlichkeitsarbeit des AMC Duisburg.

Bestätigt wurden ebenso einstimmig Heino Lutz (Vorstand Sport) und André Wiechers (Vorstand Soziales). Die Position des Vorstand Geschäftsstellenleiters wurde mit Johannes Georg Kreuer einstimmig bestätigt. Neu ab dieses Jahr ist der Vorstand Klassik. Belegt wird diese Position von Norbert Zander.

Bei den sportlichen Aktivitäten wird der AMC Duisburg in der VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring mit Michael Bohrer und Benjamin Leuchter wieder an den Start gehen sowie das 24h Rennen auf der Nordschleife im Mai bestreiten. Maximilian Götz wird weiterhin mit Mercedes in der ADAC GT Masters an den Start gehen. Hinzu kommen Rennen in der Blancpain GT Serie, die VLN und das 24h Rennen ebenso Kenneth Heyer.

Ebenfalls im Rahmen des ADAC GT Masters bestreitet die STT (Spezial Tourenwagen Trophy) ausgesuchte Rennen. Dort startet Johannes Georg Kreuer. Das Team Rüddel Racing wird wieder bei der Klassik an den Start gehen. Am 13. September veranstaltet der AMC Duisburg das 6. Oldtimer Treffen im Sportpark Wedau auf der Dreieckswiese. Im Rahmen des 6. Oldtimer Treffens findet in diesem Jahr die 1. AMC-Klassik statt.

YB + CS /motorracetime.de