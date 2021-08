Gegen die U23 Mannschaft von Borussia Mönchengladbach musste sich der VfB am Ende mit 0:2-geschlagen geben.

Hombergs Trainer Sunay Acar war nicht ganz unzufrieden, in seiner Analyse nach dem Spiel machte er klar, woran es hauptsächlich gelegen hat, dass es keine Punkte gegen Gladbach gab: "Es war eine verdiente Niederlage. In der zweiten Halbzeit haben uns ein bisschen die Körner gefehlt." Der VfB startete druckvoll in die Begegnung und attackierte mit hohem Tempo die Gladbacher Hintermannschaft. Nach dem Anfangssturm der Homberger kamen dann die Gladbacher immer besser ins Spiel, die im Folgenden vermehrt durch Abspielfehler der Homberger zu gefährlichen Abschlüssen kamen. Zum Halbzeitpfiff durch Schiedsrichter Robin Delfs stand es 0:0 auf der Anzeigetafel. Zur zweiten Hälfte wurde Trainer Acar durch eine Verletzung gezwungen, den stark spielenden Kapitän Wendel-Eichholz durch Maurice Hauser zu ersetzen. Die nun fehlende Erfahrung und Stabilität in der Homberger Hintermannschaft zeigte sich im zweiten Durchgang deutlich. Luca Netz nutzte in der 61. Minute die Möglichkeit zur Lücke und schloss einen Gladbacher Angriff erfolgreich zum 0:1 ab. Sieben Minute später machte Steffen Meurer den Sack für die Gäste zu, er profitierte von eine Fehler im Aufbauspiel des VfB. Der Sieg der Borussia war am Ende verdient, die Homberger werden ihre Lehren aus dem Saisonauftakt ziehen, weiter geht es am Samstag, 21. August, um 14 Uhr mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Lotte.