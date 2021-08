Paula Isselhorst sichert sich die Bronze Medaille im starken Feld von 25 Schüler A Mädchen bei der deutschen Meisterschaft im Rollkunstlauf. Die zehnjährige Amina Kadenov glänzt auf ihrem ersten DM Start mit Platz 5 von 24 Schüler C Mädchen. Tiziana Kaletta läuft die drittbeste Kür im 24 Starterinnen großen Feld der Schüler B Mädchen.

Nicht zufrieden waren die Trainerinnen Tabea Finke und Christiane Bloch mit der Leistung ihrer Schützlinge auf der DM im Rollkunstlauf in Göttingen. Die traditionell in der ersten August Woche stattfindende DM war der erste Wettkampf nach zwei Jahren für die Mädels des TV Aldenrade. Die fehlende Wettkampfpraxis war deutlich zu spüren.

Hohe Noten für Choreografie und Präsentation

Umso höher ist die Leistung von Nesthäkchen Amina Kadenov zu bewerten. Mit dem Glück einer späten Startnummer präsentierte Amina eine wunderbare Kür zur Musik aus dem Film Mary Poppins. Amina schwebte geradezu über die Bahn, die Wertungsrichter waren begeistert. Amina bekam unglaublich hohe Noten für ihre Choreografie und ihre Präsentation. Ein Sturz beim letzten Axel verhinderte den Gewinn einer Medaille. Trotzdem hat Amina mit ihrem 5. Platz bei ihrem DM Debüt sehr deutlich gemacht, dass in der Zukunft mit ihr zu rechnen ist. Trainerin Tabea Finke freute sich sehr für ihren Schützling: „Amina hat sehr hart gearbeitet, das sieht man besonders an ihren guten Pirouetten. Außerdem hat Amina sich nach einem unglücklichen Armbruch in der letzten Schulwoche mit viel Willensstärke wieder ran gekämpft. Sie hat ohne ihre geliebten Rollschuhe Konditionstraining absolviert, um sich fit zu halten, bis der Bruch verheilt war.“

Im starken Feld der Schüler A Mädchen hat Paula Isselhorst, nachdem es am Deutschland Pokal noch nicht optimal lief, sehr deutlich gemacht, dass ohne sie die Medaillen in diesem Jahr nicht vergeben werden. Nachdem sie in der Kurzkür noch mit bärenstarken 33 Punkten auf Rang eins gelegen hat, konnte sie nach einigen Fehlern in der Kür die Bronze Medaille mit nach Duisburg nehmen. Cheftrainerin Katharina Peter war trotzdem sehr zufrieden mit Paulas Leistung: „Paula hat Nervenstärke bewiesen, sie weiß genau was sie will und verfolgt ihr Ziel. Ich denke, Paula kann in Zukunft noch viel erreichen.“

Fehlende Wettkampfpraxis

In der gleichen Gruppe fiel dem aufmerksamen Betrachter der Wettkämpfe Leana Siegmund ins Auge. Nachdem Leana erst spät mit dem Rollsport begonnen hat und vor einigen Jahren vom MTV Rheinwacht Dinslaken in die Leistungsgruppe des TV Aldenrade gewechselt hat, konnte Leana sich nicht nur für den Bundeskader qualifizieren, sondern hat sich auch als feste Größe in ihrer Altersgruppe etabliert. Peter lobt Leanas weichen Laufstil: „Der 9. Platz von Leana spiegelt in keiner Weise Leanas Möglichkeiten wider, gerade ihr hat man die fehlende Wettkampfpraxis angemerkt. Trotz der technischen Schwächen bin ich nach der Kür von Wertungsrichtern auf Leanas tollen Laufstil angesprochen worden.“

Etwas Pech hatte Tiziana Kaletta im Wettbewerb der Schüler B Mädchen. Nachdem Tiziana in den letzten zwei Jahren Medaillen mit nach Hause nehmen konnte, erwischte sie in der Kurzkür einen rabenschwarzen Tag. Ein Sturz beim Doppelrittberger, die Pirouetten Kombination verpatzt. Das hieß Rang 12. nach der Kurzkür. Trainerin Tabea Finke schaffte es ihre Sportlerin zum Kämpfen zu motivieren: „In der Kür hat Tiziana alles gegeben, mit einer besseren Kurzkür hätte es ganz sicher für eine Medaille gereicht.“