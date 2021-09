Sonntag 12.09.2021, endlich wieder Handball. Für die weibliche C-Jugend waren es seit der Corona Pause nach gut 1,5 Jahren die ersten Handballspiele, und es ging gleich um die Qualifikation für die Oberliga. Insgesamt standen 4 Spiele a 20 Minuten auf dem Programm und das nach gerade einmal 4 Wochen gemeinsamen Training.

Im ersten Spiel bekamen es die HSG Mädels direkt mit dem Turnierfavoriten SV Heißen zu tun. Die Mannschaft hielt die ersten 8 Minuten sehr gut mit, dann schlichen sich jedoch in den letzten 2 Minuten der ersten Halbzeit 3 leichtfertige Abspielfehler ein, wodurch es aufgrund des Qualifikationsmodus nun darum ging die Kräfte in der zweiten Halbzeit zu sparen und sich für die kommenden Begegnungen zu schonen. So wurde das Spiel eindeutig mit 14:2 (6:2) verloren.

Das zweite Spiel war somit schon ein Entscheidungsspiel und es ging gegen die Mannschaft des Rheydter TV 1847. Unsere Mannschaft ging sehr konzentriert zur Sache und konnte sich bereits zur Halbzeit mit 9:3 absetzen und somit in der zweiten Hälfte zwei Gänge zurückschalten. Am Ende der zweiten Halbzeit sprang ein ungefährdeter 14:9 Sieg heraus.

Die folgenden zwei Spiele durfte die Mannschaft im Turniermodus nun zuschauen und hat die Zeit genutzt die Blessuren die sie sich in den ersten Spielen zugezogen haben zu kurieren.

Nach der kurzen Erholungsphase kam es zum dritten Spiel. Gegner war nun die HSG Duisburg Süd Jugend. Gegen die Mannschaft aus dem Duisburger Süden hat die HSG Homberg - Rheinhausen in der Vergangenheit schon häufiger gespielt. In einem sehr engen Spiel ging die Führung zwischen den beiden Mannschaften hin und her. Mit dem Kampfgeist und dem etwas glücklicheren Ende konnte das Spiel mit 10:9 (6:4) gewonnen werden.

Nach diesem Spiel waren alle Qualifikationsplätze bereits ausgespielt. Von den ersten 3 Spielen sichtlich erschöpft und angeschlagen ging es in das Letzte gegen HG Kaarst/ Büttgen. Dieses Spiel wurde aufgrund der fehlenden Kondition und der Blessuren mit 4:10 verloren, hatte jedoch keine Bedeutung mehr auf den Ausgang des Turniers.

Die Mannschaft bedankt sich recht herzlich bei Paula, die aus der D Jungend in den Spielen ausgeholfen hat.

Die HSG Homberg-Rheinhausen belegte in der Abschlusstabelle mit 4:4 Punkten und 30:42 Toren den 3 Platz und qualifiziert sich für die Oberliga. Die beiden Trainer Marcel und Ludger sind stolz auf die Mannschaft.

Mannschaft:: Karolina (Tor), Petra (2 Tore), Fiona (8), Paula, Liona (1), Rüya (5), Katharina (1), Filipa (6), Franziska (5), Alissa(2)