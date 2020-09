SCHLAGERPARTY in der Gaststätte RADHAUS





Schlagersänger Christian Franke

Christian Franke, ein Sänger mit einer über 40 jährigen Bühnenerfahrung und Chriss Martin, ebenfalls ein sehr erfolgreicher Schlagersänger, sorgten letzten Samstag in der Gaststätte RADHAUS, für eine Riesenstimmung. Christian Franke, der Samstagabend die Schlagerparty eröffnete, hatte bereits zu Beginn der Veranstaltung für eine brillanten Stimmung gesorgt. Denn mit der Gesangseinlage " Ich wünsch Dir die Hölle auf Erden - und was wäre wenn" verzauberte der "Starsängers" die Herzen der Damen des Publikums im Minutentakt. Die Schlagerparty war wirklich der absolute OBERKRACHER. Bei der fantastischen Darbietung fehlte am Samstagabend eine Stimme. Eine Stimme, die fünfzehn Jahre in Folge aus BERLIN die HITPARADE moderiert hat. Die Stimme des berühmten Showmasters - "DIETER THOMAS HECK", der sein Publikum immer mit den drei Worten "HIER IST BERLIN" begrüßte.

Info Christian Franke

Quellenangabe: https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Franke_(Schlagersänger)



Christian Franke, der am 15. Februar (Sternzeichen Wassermann) in Nürnberg geborene Schlagersänger ist zudem auch Komponist und Produzent. Der Sänger nahm 1981 seine erste Single "Ich wünsch dir die Hölle auf Erden" auf, mit der er seinen bisher größten Erfolg hatte.

Es folgten viele Singles, die sich ebenfalls in den Charts platzieren konnten. EHRUNGEN: 1982: Goldene Stimmgabel , 2011: Smago Award

Björn Pollmer, CDU, Gast des Abends

Als Gast des Abends wurde Björn Pollmer begrüßt. Der 22 jährige Kommunalbeamte, der sich im Endspurt des Wahlkampfes befindet, ließ es sich nicht nehmen, der Schlagerparty beizuwohnen. Björn Pollmer, ein freundlicher und sympathischer junger Mann, der auch im Wahlkampfstress sehr sicher und ausgeglichen wirkt. Wenn eine Partei die Karriere eines Nachwuchspolitikers wie Björn Pollmer setzt, braucht sich für die Zukunft der Partei keine Sorgen mehr zu machen. An dieser Stelle möchte ich Herrn Pollmer alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft wünschen.

Schlagersänger Chriss Martin

Sänger CHRISS MARTIN, sorgte mit seiner brillanten musikalischen Gesangseinlage, gemeinsam mit den Schlager Star CHRISTIAN FRANKE, für eine fantastische Schlagerparty.

Mit dem Lied "Wenn Du diesen Brief liest" hatte auch Chriss Martin einen musikalischen Volltreffer gelandet. Das Publikum war völlig aus dem Häuschen.

Das Publikum war mehr als Zufrieden, was am Applaus deutlich zu hören war.

Info CHRISS MARTIN

Quelle: https://chriss-martin.de/ueber-mich

1985 wurde Chriss Martin im Ruhrgebiet geboren. Er nahm erfolgreich an mehreren Gesangswettbewerben teil und erhielt dadurch in den Jahren 2008-2010, zahlreiche Auftritte!

Das Jahr 2012 hätte nicht besser beginnen können der Erfolgsproduzent Frank Lars, der u.a. für die Amigos, Die Grubertaler und Wörtherseer schrieb, wurde auf Chriss Martin aufmerksam !Im Frühjahr 2016 setzte das Team sich zusammen und schnell war man sich einig, das erste Studio Album muss her… „Sympathisch Hautnah Echt“