Nach vielen Wochen der Planung und Koordination war es soweit, es darf aufgebaut werden !

Es Regnete... Es war kalt... und am Tag des Festes :

Amtliche Sturmwarnung !

Aber 15 Minuten bevor wir aus Sicherheitsgründen absagen wollten schoben sich die Wolken beiseite und die Sonne kam heraus.

Es wurde also weiter aufgebaut und so startet das diesjährige Fest am frühen Mittag !

Eröffnet wurde vom runden Tisch Marxloh, der EgDU und Vertretern aus der Politik.

Zauberkünstler Martin und Pantomime Adrian huschten bereits über den Platz und empfingen lustig die ersten Besucher.

Verschiedene Vereine boten ihre Leckereien und Mitmachaktionen an, und Kinderliedermacher Buddy Ollie bespaßte die kleinen Besucher den ganzen Tag.

Es gab ein Kinderkarussell, ein buntes Bühnenprogramm und natürlich kam auch der Weihnachtsmann und verschenkte Säckeweise süße Überraschungen.

An einem Stand wurde es besonders Laut :

IamMarxloh hieß es dort, und dort kamen alle Künstler und Akteure zusammen, aus diesem bunten Treffen entsteht derzeit ein kleiner Videoclip von Martin Lukas den wir in kürze präsentieren werden.

Der runde Tisch in Marxloh wünscht allen lesern eine wunderbare Weihnachtszeit.