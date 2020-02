Am Dienstag, 11. Februar, um 18 Uhr wird im Café Mittendrin, Bergiusstraße 1 des Diakoniewerks Duisburg wieder gemeinsam gekocht und gegessen mit der Hauseigenen Küchenfee. Die Veranstaltung ist kostenfrei, alle Zutaten werden zur Verfügung gestellt.

Jeden Abend die gleiche Stulle? Das ist nicht abwechslungsreich und auch nicht unbedingt gesund. Wie man ohne große Mühe ein leckeres (Abend-) Essen mit vielen Vitaminen und Nährstoffen zaubern kann, verrät Zlata Tümmermann in ihrem Abend-Kochkurs am 11. Februar. Sie ist Köchin im Otto-Vetter-Haus in Ruhrort und kocht dort jeden Tag für circa 20 Bewohner.

Unter dem Motto „Lecker und gesund mit frischen Zutaten“ wird in diesem Kochkurs eine Überraschungs-Mahlzeit zubereitet. Interessierte Köchinnen und Köche mit und ohne Vorkenntnisse sind herzlich eingeladen, alle Zutaten werden zur Verfügung gestellt.

Um die Anzahl der Plätze besser planen zu können, bitten wir um vorherige Anmeldung unter Telefon 0203-4794640.

Informationen und Platz-Reservierung unter Tel. 0203-4794640, täglich von 8:30 bis 14:30 Uhr.