Mission Weihnachten "Runde 8"!

Seit 2014 heißt es zu Heiligabend zusammenstehen und für die Menschen etwas tun, die es nicht so gut haben - wie viele von uns!

Wieder einmal trafen sich alle gemeinsam beim Verein Runder Tisch Marxloh e.V. - Natürlich geimpft/genesen und Tagesaktuell getestet!

Mit vereinten Kräften und viel Spendenbereitschaft, war es trotz aller widrigen Umstände bei steigenden Infektionszahlen möglich, wohnungslose Menschen im Petershof zu beschenken. Weiter wurden über 50 Familien in Marxloh mit frisch gekochtem Essen und einer vollgepackten Tüte mit Lebensmitteln beliefert und für die kleinen gab es zudem jeweils ein kleines Geschenk, unter anderem liebevoll verpackt von den Kids der sozialpädagogischen Familienhilfe.

Das Vorratslager der "Wohltätigen Hand" konnte ebenfalls aufgefüllt werden und sorgt auch im folgenden Jahr dafür, das Menschen die in Not geraten sind schnelle Hilfe erfahren!

Neben all den helfenden Händen die dieser Mission ihre Zeit schenkten, war dies nur wieder möglich weil befreundete Vereine Hand in Hand zusammen arbeiten! Stellvertretend für alle DANKEN wir den "Knights of Rizal", Gelb Weiß Hamborn und auch der Metzgerei Brömauer!

Dieses Bündeln der Kräfte zeigt nicht nur die Hilfsbereitschaft aller Beteiligten, sondern auch den gegenseitigen Respekt vor der jeweiligen Arbeit der anderen. "Wir haben alle unterschiedliche Schwerpunkte, es geht um Menschen mit Behinderung, Kinderbetreuung allgemein, oder auch um die Hilfe für wohnungslose Menschen. Diese Aktion zeigt, dass die Solidarität und der Zusammenhalt - der im Stadtteil aktiven Akteure, direkt bei den Menschen ankommt!" (Nadine Mölders,ehrenamtliche Helferin Mission Weihnachten / Runder Tisch Marxloh e.V.)

Wir hoffen, alle sehr im kommenden Jahr wieder gemeinsam Feiern zu können, bis dahin bleibt uns nur ein großes Dankeschön und wenigstens das Gefühl etwas gemeinsam geschafft zu haben.