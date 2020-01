In der ausverkauften Aula des Gertrud-Bäumer-Berufskolleg fand die diesjährige Herren Sitzung der KG Königreich Duissern 1934 e. V. statt. Eine Herrensitzung, mit 9 genialen Programmpunkten, hatte es aber wirklich in sich. Nach der Begrüßung (Moderation Peter Kirchholtes) wurde auch direkt losgelegt.

Hape Jonen (Stimmung mit Hätz)

Als Vollblutmusiker und Entertainer begeistert er sein Publikum. Ein Garant für Unterhaltungsmusik und einer fantastischen Stimmung.

Der Jeck in der Jummuibotze, der Büttenredner der dafür sorgte, dass bei den Herren kein Auge trocken blieb. Seine Pikante und humorvolle Büttenrede brachte ordentlich Stimmung "INNE BUDE"!

Als PRINZ SASCHA I. und seine Crew in den heiligen Hallen einzog, standen die Herren Stramm. Als Prinz Sachsa I. erzählte, dass er in Essen geboren wurde und in Gelsenkirchen aufgewachsen ist, wurden die Herren so richtig wachgerüttelt.

Das Tanzpaar Leon & Chanti stellten ihr Können unter Beweis. Die Darbietung des Tanzpaars war schon sensationell. Leon und Chanti hatten Tanzformationen auf Lager, die nicht sehr häufig zu sehen sind. Das bestätigte auch der Beifall der anwesenden Herren.

De Drommelköppe trafen mit ihrer musikalischen Gesangseinlage genau den richtigen Ton. Denn das Stimmungsbarometer stieg auch nach diesem Programmpunkt weiter nach oben.

Auch die Stimmungssängerin DANA sorgte mit ihren Liedern für einen weiteren Anstieg des Stimmungsbarometers. Den Herren gefielen die Lieder von DANA und sangen ordentlich mit.

Auch hier wurde ab Applaus nicht gespart.

Die Nothberger Burgwache zog ein und führten einen sensationellen Showtanz auf. Was die Nothberger Burgwache darbot, war eine Augenweide. Es war genialer Auftritt, der viele Schweißperlen kostete. Für diese vorbildliche Tanzleistung gab es einen kräftigen Applaus.



Bei meinem Verlassen der Herrensitzung stand noch das Gardecorps Stadtgarde Oecher Penn 1857 auf dem Ablaufplan.



Die Herren feierten locker und ausgiebig, wobei die gesamte Veranstaltung in einem sehr friedlichen Rahmen verlief. Nicht nur dem Veranstalter, sondern auch dem Publikum muss ein dickes und angebrachtes Lob für die gelungene Herrensitzung ausgesprochen werden.