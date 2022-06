Durch viele Ausfälle an Helfer und Segler und Corona bedingt, stand das Ganze unter einem ungünstigen Stern. Die Konzertaktion „Extrabreit“ im Ruhrgebiet überlagerte zudem das Wochenende.

Neben einem „harten Kern“ der Mitglieder füllten etliche Gäste doch die Tribüne. Das Segeln kam auch nicht zu kurz: Am Samstag um 15 Uhr fand die Regatta mit sieben Booten bei traumhaften Wetterbedingungen mit mittleren Windverhältnissen um 2 – 3 Beaufort statt. Zwei Läufe konnten mit gewisser Improvisation von Uwe Groth initiiert, gestartet und durchgeführt werden. Es wurde ein Dreieckskurs gesegelt, wobei auch die Tribünen Gäste die Wettfahrten im Blick hatten. Uwe Groth konnte hierbei, nicht nur als Initiator, auch zweimal als Erster die Ziellinie erreichen.

Am Sonntag hatten sich die Windverhältnisse noch leicht verbessert, ebenso wie die Startschiffcrew Diese wurde von Helmut Tiedemann und Dieter Mertens gestellt. Um 11.30 Uhr wurde eine lange Kreuz angeschossen, wieder mit einem Dreieckskurs um die große Vogelinsel des Töppers.

Mit einem ersten Platz im dritten Lauf sicherte sich Uwe Groth damit schon seinen Gesamtsieg, da der vierte Lauf als Streicher galt. Zweite wurden im Schwertzugvogel Jörg und

Erik Buschmann, vor Jan Rohpeter / Peter Zander / Stefan Herwig SZV (3.), Markus Kaschuba im Finn (4.), Martin Weber /Dirk Michalke SZV (5.), Christian Thun im Laser (6.) und Hein Meier /Markus Langenberg /Monika Weber SZV (7) .

Der Spaß am Segeln blieb auch in der kleinen Flotte erhalten.

DJ Hans Jürgen Brag lief als musikalischer Unterhalter in Topform auf, ebenso unsere Clubwirtin Chris Schröder mit ihrem Grillstand und Zutaten - wieder einmal vom Feinsten!

Ein herzliches Dankeschön geht an die Spenderinnen und Spender der köstlichen Torten und natürlich an alle Helferinnen und Helfer.

Text: Jan Rohpeter

Fotos: Ingrid Lenders