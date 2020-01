Zum Jahresauftakt veranstaltete der BSV Aldenrade-Fahrn traditionell sein

Winterfest mit Musik, Tanz und großer Tombola. Und wie jedes Jahr versteckte

sich in dem köstlichen Grünkohl der Königs-Knochen, der den Finder zum

Grünkohl-König beim BSV kürt. Überaus glücklich zeigte sich unser

Christian Lasinski, als er den Knochen zwischen seinen Zähnen bemerkte und

somit als neuer Gemüsekönig den BSV regiert. Zu seiner Grünkohl-Königin wählte

er Karin Lachnitt, die als ehemalige Schützenkönigin, den Gemüsekönig mit ihrer

Erfahrung aktiv unterstützen kann. Besonders freute sich der BSV über die

Teilnahme am Winterfest von Ehrenpräsident Heinz Gessmann sowie zahlreichen

anderen Gästen z. B. aus der Walsumer Politik. Mit Gudrun Henne und Sonja Dietl

aus der Walsumer CDU-Vertretung feierten die Schützen bis in den frühen Morgen.