Heute wurde nachfolgender Dank der Stahlarbeiter aus dem Kaltwalzwerk I in Duisburg-Bruckhausen verbreitet. Sie beinhaltet auch eine Korrektur meiner bisherigen Berichterstattung, es ging nicht um einen, sondern um zwei befristet angestellte Kollegen, für die die Stahlarbeiter aus dem Kaltwalzwerk I in einen schichtübergreifenden Streik getreten waren. Sie wollen am 03.07.2020 um 12:15 Uhr erneut eine Protestaktion an Tor 4 (Borsigstr. Marxloh) durchführen. Unterstützung auch aus anderen Betrieben und den Stadtteilen ist herzlich willkommen.



Jetzt der Brief der Kollegen



Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir hatten eine bewegende Woche vom 20.-27. Juni 2020 und haben für die Übernahme von zwei Kollegen gekämpft, die nicht unbefristet übernommen werden sollen. Dabei haben wir viel Solidarität von Kollegen und anderen Belegschaften (u.a.Bergleute, Ford, VW, Daimler, Opel, Hella und vielen mehr), aus dem Wohngebiet Duisburg Hamborn, dem Solidaritätskreis, derMLPD, Rebell, Lehrern, Ärzten und sogar aus der Schweiz und vielen mehr erhalten. Hervorheben wollen wir die Solidaritätserklärungen von der niederländischen Gewerkschaft FNV der Stahlarbeiter von Tata Ijmuiden und der TUCI derGewerkschaft von Arbeitern aus Indien. Internationale Solidarität ist für uns ganz wichtig und wir waren erstaunt und erfreut, dass die Grüße sogar aus Indien kamen. Dies hat uns Kraft gegeben!

Dafür wollen wir uns recht herzlich bedanken und grüßen euch im Namen der Schicht 3 Walzen und Glühen aus dem KW1. Es hat uns sehr gefreut, dass sich dies so verbreitet. Wir werden weiter den Kampf um unsere Arbeitsplätze, für die Übernahme von Kollegen mit Zeitverträgen, Leiharbeitern und natürlich unseren Azubis machen.

Am Freitag den 03.07.20 werden wir um 12:15 Uhr wieder eine Protestkundgebung vor Tor 4 machen!

Mit herzlichen Gruß Schicht 3 Walzen und Glühen aus dem KW1 tkSE Duisburg Hamborn/Beeckerwerth

Verabschiedet auf einer Info der Schicht am 30. Juni 2020