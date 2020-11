Die Polizei war zuerst am Einsatzort. Durch die Einbruchmeldeanlage waren die Beamten alarmiert worden. Doch an der Schederhofstraße war nicht die Polizei, sondern vielmehr die Feuerwehr gefordert. Kurz vor 5 Uhr ging dort die Meldung ein: Grund war ein Brand auf dem Dach des Baumarktes an der Schederhofstraße.

Die Feuerwehr brachte nach ihrem Eintreffen umgehend eine Drehleiter in Stellung, um den Brand an der Dachkante von außenzu bekämpfen. Als der zuständige Sicherheitsdienst eintraf, konnten die Einsatzkräfte in den Verkaufsraum gelangen. Der Brand hatte im inneren

Bereich der Dachkante bereits auf Lagerwaren in oberen Regalfächern

übergegriffen.

Die Feuerwehr setzte auf ein Hohlstrahlrohr. Im Innenangriff wurde hier parallel eine

Brandausbreitung verhindert. Zur weiteren Kontrolle mussten allerdings Teile der Dachhaut

geöffnet werden.

Schederhofstraße voll gesperrt

Doch dank des schnellen Eingreifens konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Bei der abschließenden Kontrolle mittels einer Wärmebildkamerawurden keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt werden.

Für die Dauer des Einsatzes von circadrei Stunden war die Schederhofstraße voll gesperrt. Die Feuerwehr war mit zwei

Löschzügen und dem Rettungsdienst vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.