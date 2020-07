In Zeiten, in denen Menschen aus gesundheitlichen Gründen auf Distanz gehen sollen, wollen Ruhrpott-Revue e.V. in Kooperation mit der Zeche Carl mit einem Mitmach-Projekt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft vermitteln.



Alle Altenessener können mitmachen. Sie sind aufgerufen, kreativ zu werden und selbstgemalte Bilder, Bastelarbeiten, Fotos, Gedichte, Gedanken oder Texte einzureichen. Die werden gesammelt und dann aufgehängt. Auf einer "Kultur-Wäscheleine".

Mit den eingereichten kleinen Kunstwerken, Ideen und Entwürfen trägt jeder Teilnehmende einen sehr persönlichen Teil zu einem Gesamtkunstwerk bei. "So soll die kreative Vielfalt des Stadtteils in außergewöhnlichen Zeiten sichtbar und Gemeinschaft und Zusammenhalt spürbar werden", erklären die Projektmacher.

Der Wäscheleinen Song

Und denen mangelt es selbst nicht an Ideen: Kürzlich wurde der Wäscheleinen Song aufgenommen. Er soll auf das Projekt aufmerksam machen und zum Mitmachen einladen. Im Refrain heißt es: Dein Altenessen - lädt dich zum Kunstwerk ein; In Altenessen - fällt dir bestimmt was ein; Dein Altenessen - mit Bude, Pils und Sportverein; In Altenessen, da darf's Kultur für alle sein.

Am 31. August endet die Einreichfrist für die Kunstwerke. Anschließend wird das Projektteam alle eingesendeten Arbeiten für eine Ausstellung auf der Wäscheleine vorbereiten. Die wird rund um CARLs Garten, den Gemeinschaftsgarten auf dem Gelände der Zeche Carl, gespannt. Zur Eröffnung der Kultur Wäscheleine ist eine Vernissage geplant.

Einsendeschluss ist der 31. August

Die Projektidee: Wer sich an der Kultur-Wäscheleine beteiligen möchte, hat folgendes zu beachten:

Bilder/Fotos dürfen max. die Größe DIN A4 haben und müssen laminierbar sein.

Bastelarbeiten müssen wasserfest und so beschaffen sein, dass sie an einer Wäscheleine aufzuhängen sind.

Zettel mit Name, Anschrift und Telefonnummer beilegen.

Die Arbeiten kommen per Post: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen; Stichwort „Kultur-Wäscheleine“ oder aber digital per E-Mail (Fotos mind. 2MB) an altenessener.kultur.waescheleine@gmx.de zum Projekt.

Auch eine Ablage in CARLs Garten, in einem bereitgestellten Behälter, ist möglich.

