"Das Geheimnis aus dem Norden": Parallelgesellschaften, Geschwisterbeziehung und ein bisschen Liebe Ihre erste eigene Geschichte hat sie zu Grundschulzeiten geschrieben. "Am alten Computer meines Vaters", erinnert sich Maja Gockel. Der ist inzwischen längst durch einen neuen Laptop ersetzt worden. Doch schreibt die 18-jährige Schönebeckerin noch immer mit großer Begeisterung. Inzwischen ist sie unter die Buchautorinnen gegangen. Im November letzten Jahres erschienen: "Das Geheimnis aus dem Norden". Ein Jugend-Abenteuer-Thriller, empfohlen für Leser ab 12 Jahren.



von Christa Herlinger

Unter dem Pseudnym Majlea Lumi hat die Gymnasiastin die Geschichte der Geschwister Esko und Ella veröffentlicht. Die beiden leben im südfinnischen Kouvola, brechen ihre Zelte aber ab, um im Norden des Landes ein neues Leben zu beginnen. Wie das am Ende aussieht, das haben sich die zwei in ihren kühnsten Träumen allerdings nicht vorstellen können.

Souturi: Jugendmafia in verborgenen Schutzräumen

"Eigentlich möchte Esko nur Fotos in der verlassenen Kirche machen, doch die Geschwister werden von den Souturis entdeckt", verrät Maja Gockel. Souturi, das heißt auf Finnisch "Krieger". Und eine Art Krieger sind die Jugendlichen auch, die sich in den verborgenen Schutzräumen unterhalb des Gotteshauses eine Parallelgesellschaft aufgebaut haben.

"In einer Buchbeschreibung ist von einer Jugendmafia die Rede", weiß Maja Gockel. Die funktioniert nach strengen Regeln. Flucht wird bei den Souturi mit dem Tode bestraft. Und während die Männer zu Kriegern ausgebildet werden, kümmern sich die Mädchen ganz klassisch um die Kindererziehung.

In elf Kapiteln und auf 258 Seiten erzählt Maja Gockel die spannende Geschichte des Geschwisterpaares. Dabei tauchen die jugendlichen Leser gemeinsam mit Esko und Ella tief in die Gesellschaft der Souturi ein. "Die gibt es, so stellt sich um Laufe der Geschichte heraus, nicht nur in Finnland", verrät die Autorin.

Manuskript lag fast zwei Jahre fertig in der Schublade

Ein halbes Jahr hat die Schönebeckerin an der Geschichte gearbeitet, dann kamen noch einmal sechs Monate für Korrekturen und Überarbeitungen hinzu. "Bis ich dann einen Verlag gesucht und angeschrieben habe, lag das Manuskript aber erst einmal fast zwei Jahre in der Schublade", so Maja Gockel. Und das hatte seinen Grund. Esko und Ella, die beiden Protagonisten, gibt es nämlich schon viel länger. "Ich habe meiner besten Freundin immer Abenteuergeschichten erzählt, auf dem Schulweg, wenn wir uns nachmittags getroffen haben, manchmal auch am Handy bis in den späten Abend hinein."

Finnland bietet mit seinen langen, dunklen Wintern eine ideale Kulisse

In den Geschichten war es immer die Freundin, die die Abenteuer zu bestehen hatte, ihr fiktiver Freund war stets an ihrer Seite. "Irgendwann haben wir uns dann zerstritten, hatten ein ganzes langes Jahr keinen Kontakt. Mit fehlte nicht nur meine Freundin, sondern auch die Phantasiewelt, in der wir gemeinsam unterwegs gewesen sind."

Mit Esko und Ella hat die junge Autorin diese wieder lebendig werden lassen. Dass ihre Geschichte in Finnland spielt, ein Zufall. "Ich bin noch nie dort gewesen und habe auch keinen besonderen Bezug zu dem Land. Aber als Kulisse fand ich es klasse, mit seinen langen Wintern, der Dunkelheit und der damit verbundenen Mystik."

Fortsetzung geplant: "Die Gefahr aus dem Norden"

Längst sind die Freundinnen wieder versöhnt. "Ich sage immer, es ist unsere Geschichte, die ich aufgeschrieben habe", so Maja Gockel. "Denn als Jugendliche waren wir immer gemeinsam in der Abenteuerwelt unterwegs." Im Romeon-Verlag ist das Erstlingswerk der Schönebeckerin erschienen. "Schon eine Woche, nachdem ich das Manuskript eingereicht hatte, bekam ich die Veröffentlichungszusage und kurz darauf auch den Vertrag zugeschickt." Als Minderjährige musste ihr Vater bei dem Abschluss helfen. Und auch heute noch ist Björn Gockel der erste, der die Texte seiner Tochter zu lesen bekommt. Die erzählen die Geschichte von Esko und Ella weiter. Das Konzept für eine Fortsetzung steht. "Ich möchte gerne im November das Manuskript fertig haben, weiß aber noch nicht, ob es das zeitlich schaffe." "Die Gefahr aus dem Norden" wird Teil zwei der Geschichte heißen. Soviel steht bereits fest. "Und wieder wird Finnland Schauplatz der Handlung sein."

Das Buch: "Das Geheimnis aus dem Norden", Majlea Lumi, Romeon-Verlag, ISBN 978-3-96229-131-0, 13,99 Euro