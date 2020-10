Alles wieder auf Null: Vom kommenden Montag, 2. November, bis einschließlich Montag, 30. November, werden alle Museen auf dem UNESCO-Welterbe Zollverein geschlossen. Sämtliche Veranstaltungen und auch das Führungsprogramm sind in dieser Zeit abgesagt.

Vor dem Hintergrund der neuen Verordnungen von Bund und Land zur Eindämmung der Corona-Pandemie wird das UNESCO-Welterbe Zollverein im gesamten November als Kultur- und Freizeitort geschlossen. Betroffen sind das Ruhr Museum in der Kohlenwäsche sowie seine Außenstellen, das Besucherzentrum Ruhr und das Red Dot Design Museum. Auch die Zollverein-Führungen über Zeche und Kokerei sind abgesagt.

NOW Festival, Vorträge und Ausstellung

Folgende Kulturveranstaltungen sind ebenfalls von der Schließung betroffen: Das NOW-Festival am 6. November, das Kolloquium zum Thema Zwangsarbeit im Ruhrbergbau mit Enthüllung einer Gedenktafel am 8. November, das Next Level Festival for Games vom 13. bis zum 15. November sowie die Eröffnung der Ausstellung mit Fotografien von Diether Münzberg am 20. November. Auch die Vortragsveranstaltungen des Ruhr Museums anlässlich der Ausstellung „100 Jahre Ruhrgebiet. Die andere Metropole“ entfallen.

Auch Gastronomie bleibt geschlossen

Sämtliche gastronomischen Betriebe auf dem Standort sind während des Monats November geschlossen.

Stiftung entscheidet über weiteres Programm

Die Stiftung Zollverein wird im Laufe des kommenden Monats entscheiden, welche der für den Dezember 2020 geplanten Veranstaltungen unter den gegebenen Voraussetzungen stattfinden können.

Freiflächen weiter zugänglich

Die Freiflächen des Welterbe-Geländes sowie der Zollverein-Park bleiben auch im November zugänglich. Die Gäste werden gebeten, sich an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln zu halten.

Rückgabe und Erstattung von bereits gekauften Tickets

Veranstaltungen der Stiftung Zollverein: Sofern die Karten über die gängigen Online-Portale oder den Ticketshop der Stiftung Zollverein erworben wurden, kontaktiert der Ticketanbieter ADticket die Käuferinnen und Käufer und informiert über das weitere Vorgehen zur Rückerstattung. Wurden die Karten an einer der Kassen bei einer Veranstaltung der Stiftung Zollverein erworben, können sich Käuferinnen und Käufer zur Rückerstattung per E-Mail an veranstaltung@zollverein.de wenden. Zu Karten, die an Vorverkaufsstellen erworben worden, erteilen die jeweiligen Vorverkaufsstellen weitere Informationen.

Zollverein-Führungen: Bereits gekaufte Karten für Zollverein-Führungen können gegen Gutscheine umgetauscht oder die Kosten erstattet werden. Informationen dazu erteilt der Besucherdienst Zollverein unter besucherdienst@zollverein.de.

Ruhr Museum: Für bereits erworbene Online-Tickets erhalten Besucherinnen und Besucher einen Gutschein oder eine Rückerstattung, Informationen dazu unter besucherdienst@ruhrmuseum.de.