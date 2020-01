Im November war er schon einmal in Essen zu Gast. Der Run auf die Veranstaltung mit Eugen Drewermann riesig. Die Volkshochschule konnte den bekannten Theologen nun für einen zweiten Vortrag gewinnen. Am Dienstag, 7. Januar, wird er um 18.30 Uhr, in der Aula des Burggymnasiums Essen zu Gast sein. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird gebeten.

Drewermann wird am kommenden Dienstag eine Rede zur Interpretation eines bekannten deutschen Märchens halten: "Frau Holle oder die Suche nach Gerechtigkeit".Der in gebürtige Bergkamener ist nicht nur Theologe, Drewermann ist auch Psychoanalytiker und Schriftsteller mit internationaler Reichweite. Der kirchenkritische Publizist ist Träger renommierter Preise. Im letzten Jahr wurde er mit dem der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft ausgezeichnet.

Das Böse wird nicht immer bestraft

Der Entstehungsmythos des Holle-Märchens thematisiert das Problem der Ungerechtigkeit. Keiner kann sich darauf verlassen, dass sich die Dinge schon irgendwie zum Guten lenken lassen. Das Böse wird eben nicht immer bestraft oder das Gute automatisch belohnt. So muss Goldmarie diese Welt verlassen, um aufzuwachen. In der "Tiefe", jenseits der Oberflächlichkeit, lernt sie nicht länger nach äußerer Belohnung zu streben, sondern zu tun, was die Dinge und die Menschen brauchen. Diese Form des Vertrauens zu sich und zu anderen kann Vorbild für das Verhalten von Menschen in Zeiten des Konsums und des sozialen Auseinanderdriftens sein.

VHS nimmt Anmeldungen entgegen

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Essener Verein Selbsthilfe Psychiatrie-Erfahrener (SPE) e.V. in der Aula des Burggymnasiums, Burgplatz 4, statt. Der Eintritt ist frei. Um eine Anmeldung unter www.vhs-essen.de (Kursnummer 192.1A019F) wird gebeten.