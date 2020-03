Mein Hund das unheimliche Wesen.

05.17 Uhr, Mittwoch Morgen. Draußen prasselt der Regen an die Fensterscheiben, die Autos rauschen über die nassen Straßen, der Himmel ist grau und dunkel. Mein Unterbewusstsein hat mich unsanft geweckt, Herr Harndrang hätte eine dringende Lieferung für mich. Also schäle ich mich aus dem warmen Bett, reibe den Schlaf ein wenig aus den Augen, und wanke Richtung Toilette. Zurück vor dem gemütlichen Bett starrt mich Shadow an. Seine Augen, sein Körper und sein leises, aber eindringliches Janken sprechen Bände. Doch heute ist es anders, vielleicht träume ich noch, aber plötzlich höre ich eine Stimme:

"Ich muss auch!"

"Watt?"

"Ich muss d r i n g e n d raus, meine Blase ist voller als der 160er nach Schulschluss!"

"Mein Gott, Du warst doch erst in der Nacht um 2 Uhr draußen! Hast Du ne nervöse Blase?"

"Leckofanni, das um 2 Uhr war ein Kontrollgang, Du hast doch keine Ahnung worum ich mich alles kümmern muss!"

"Ja ne is klar! Kontrollgang! Du hast doch nich mehr alle!"

"Ich muss! Jetzt! Wenn nich, dann pinkel ich auf Dein Bayern-Handtuch, kannze Dir aussuchen!"

"Alter getz warte doch ma eben, darf ich mir noch eben kurz was anziehen?"

"Ich muss. Jetzt. Läuft schon fast raus. Du Tierquäler!"

"Getz halt ma den Ball flach! Komm getz!"

Draußen angekommen wird sofort das Bein gehoben. Der Markierungsradius von Shadow erstreckt sich von Narnia über das Auenland bis hin zur Borbecker Straße. Stellen zur Markierung werden nach einer bestimmten Formel ausgewählt. Weg x Zeit geteilt durch Luftfeuchtigkeit minus Lichtverhältnis und Temperatur x Blasendruck hoch 5. Einmal markierte Stellen sind Eigentum der Firma Shadow Consultation GmbH & Co. KG Ltd. mit Sitz auf den Seychellen und mehreren Zweigstellen in allen 50 Stadtteilen Essens. Die Stadt gehört praktisch ihm.

Die Suche nach einer geeigneten Stelle zum lösen (kacken) erweist sich im Vergleich dazu weitaus schwieriger. Der Ort der Erlösung muss verschiedene Kriterien erfüllen.

1. Breiten und Längegrad müssen proportional zur Tageszeit stehen.

2. Die Magnetstrahlung muss ein drittel der Erdanziehungskraft kompensieren.

3. Die Sonne muss in einem rechteckigem 90-Grad-Winkel stehen.

4. Länge des Grases und Farbintensität der Erde muss den Normen der Vorgaben von Krypton entsprechen, Supermanns Heimatplaneten.

5. Der Ort des Lösens muss 360 Grad einsehbar sein, Zuschauer sind dringend erforderlich.

"Ich hab Hunger" glotzt er mich an.

"Alter, Du hattest vor 2 Minuten 1 Pfund Trockenfutter, 2 Bockwürste, und die Hälfte von meinem Mortadellabrot!"

"Ich sag doch, ich hab Hunger!"

Das Fressverhalten von Shadow wurde damals aus der Rohfassung von "Psycho" rausgeschnitten, die Szenen wären zu verstörend gewesen. "Genuß" ist für ihn ein Fremdwort. Er muss alles so schnell wie möglich runter würgen, bevor der Säbelzahntiger kommt und es ihm streitig macht. Dieses Verhalten schließt sogar die Möglichkeit dabei zu sterben nicht aus. Letztens hat er einen Hähnchenkaustreifen so schnell geschluckt, dass es ihm im Hals stecken blieb. Er sah mich an, rang nach Luft, und ich merkte, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Mir blieb nichts anderes übrig, als meine Finger tief in seinen Rachen zu stecken, und das blutverschmierte Teil herauszuziehen.

Kaum draußen, erwartete ich ein Schwanzwedeln als Dank für die Lebensrettung. Aber nein, als hätte er Alzheimer im Endstadium, schnappt er sofort wieder nach dem Kaustreifen. Lebensgefahr? Egal!

Im Endeffekt ist er sowas wie ein zweijähriger, hochwohlgeborener Prinz, mit den Instinkten eines Höhlemenschen, und der Zuneigung von Liebesgott Amor persönlich, aber auf Drogen.

Irgendwie ist er mir sehr ähnlich.