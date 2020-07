Pendler, die morgens auf der A40 in Fahrrichtung Venlo unterwegs sind, müssen sich am morgigen Mittwoch auf Behinderungen einstellen: Die Ausfahrt in der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen ist gesperrt.

Die Autobahnmeisterei Duisburg sperrt die Ausfahrt der A40-Anschlussstelle Essen-Holsterhausen in der Zeit von 8 Uhr bis 14 Uhr in Fahrtrichtung Venlo. Die Sperrung ist notwendig, das Rückschnittarbeiten am Grün durchgeführt werden müssen. Auch die Fahrbahn wird gekehrt.

Eine Umleitung ist über die nächste Anschlussstelle Essen-Frohnhausen ausgewiesen.