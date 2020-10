Warnung vor falschen Spendensammlern. "Aus aktuellen Anlass möchten wir darauf hinweisen, dass Mitarbeiter des Hospizes Cosmas und Damian in Borbeck nicht an der Haustür oder in Fußgängerzonen Spenden sammeln", so Frederike Johanning-Fischer, ReferentinPresse- und Öffentlichkeitsarbeit

cse gGmbH.



Die Mitarbeiter stellten nur bei der Teilnahme beispielsweise an Stadtfesten und bei eigenen Veranstaltungen Spendenboxen für das Hospiz Cosmas und Damian in Borbeck auf. "Alle Mitarbeiter können sich bei einer solchen Veranstaltung durch ein Namensschild der cse Ruhr gGmbH ausweisen."