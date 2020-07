Der 14. Juli ist der Nationalfeiertag der Franzosen. In Erinnerung an die Erstürmung der Bastille im Jahre 1789 wird im westlichen Nachbarland überall gefeiert – mit köstlichen Speisen, kühlen Getränken, Musik, Tanz und Feuerwerk.

Die Borbecker Gastronomen Helene und Klaus Gummersbach haben diese schöne Tradition vor einigen Jahren übernommen. Ihre Fête Nationale findet diesmal allerdings schon am Samstag, 11. Juli, ab 17 Uhr statt – bei Sonnenschein auch auf der Sonnenterrasse an der Fürstenbergstraße 2. Zu lässiger Bistro-Musik wird ein schmackhaftes Vier-Gang-Menü mit acht Köstlichkeiten aus der französischen Küche kredenzt. Dazu halten die Gastgeber die passenden Weine parat. Am Ende des Abends gibt es noch eine kleine Verlosung.

Das Menü kostet 60 Euro. Reservierungen unter gummersbach.essen@t-online.de oder Tel. 0201/67 64 64.