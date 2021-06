Rot-Weiss Essen hat im Saisonfinale der Fußball-Regionalliga West alles gegeben und in Unterzahl einen 2:0-Sieg beim FC Wegberg-Beeck eingefahren. Borussia Dortmund II gewann allerdings beim Wuppertaler SV mit 2:1 und verteidigte seinen Drei-Punkte-Vorsprung. Nun muss der Westdeutsche Fußballverband über die Einsprüche und somit auch über den Drittliga-Aufstieg entscheiden.

Die Essener verfuhren in Wegberg nach dem Motto "Keine Kompromisse". Sie wollten die Dortmunder schnell unter Druck setzen und gingen mit der ersten Chance durch Daniel Heber in Führung. Kaum zehn Minuten später erhöhte Simon Engelmann unter tatkräftiger Mithilfe eines Wegbergers auf 2:0 (11.). Doch dann der Schock: Wegen Nachtretens sah Oguzhan Kefkir glatt Rot (13.).

Somit war klar, dass RWE wahrscheinlich 80 Minuten in Unterzahl sein würde. Also verordnete Christian Neidhart seiner dezimierten Elf eine etwas defensivere Grundordnung mit Konteroption. Die Essener standen sehr gut, ließen bis zur Pause kaum etwas zu und vernahmen so ganz nebenbei die frohe Kunde vom Wuppertaler Führungstreffer.

Zur Pause Tabellenführer

Zur Pause war RWE also Tabellenführer und auf dem besten Weg in die Dritte Liga, doch zwei Minuten nach dem Wechsel hatte Dortmund wieder die Nase vorn, nachdem Steffen Tigges zum 1:1 getroffen hatte.

Den Rot-Weissen war die Anspannung nun anzumerken. Gastgeber Wegberg kam besser ins Spiel, doch die Gäste verteidigten leidenschaftlich und hatten durch Daniel Heber (77.) sogar die Chance, auf 3:0 zu erhöhen. Das dritte Tor fiel allerdings nur in Wuppertal - für Tabellenführer BVB II.