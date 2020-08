Das Finale um den Fußball-Niederrheinpokal steigt, am Samstag, 22. August, im Stadion Essen. Das gab der Verband bekannt. Im Rahmen des "Finaltags der Amateure" wird die Partie ab 14.45 Uhr live in der ARD übertragen. Der neue Verbandspokalsieger trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld.

Erst am Dienstag, 18. August, wird sich entscheiden, ob Regionalligist Rot-Weiss Essen im Endspiel Heimrecht genießt. Dann tritt die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ab 19 Uhr beim Oberligisten TVD Velbert an. Das andere Halbfinale bestreiten ab 19.30 Uhr die Oberligisten 1. FC Kleve und 1. FC Bocholt. Das Endspiel wird aber höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer ausgetragen.