Heute vor 30 Jahren wurde Deutschland durch einen 1:0-Sieg über Argentinien zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Am 8. Juli 1990 im Stadio Olimpico in Rom mit dabei: der Essener Frank Mill, einst Torjäger und Publikumsliebling bei Rot-Weiss Essen und später bei Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und Fortuna Düsseldorf einer der besten Bundesliga-Stürmer.



In den sieben WM-Partien in Italien durfte der Angreifer allerdings nicht eine Minute mitwirken. „Wenn man dabei ist, will man auch spielen. Deshalb fühle ich mich nicht als Weltmeister“, so der 61-Jährige.

Was Mill immer noch wurmt, ist die Tatsache, dass er während des Turniers in Italien dreimal dicht vor einer Einwechselung stand. „Im Viertelfinale gegen die Tschechoslowakei hab ich mich 40 Minuten warm gelaufen“, erinnert er sich. Angesichts des engen Spielstandes (1:0) scheute Teamchef Franz Beckenbauer allerdings das Risiko, brachte kurz vor Schluss nur Andreas Möller für Uwe Bein.

Groll auf die anderen deutschen Stürmer Jürgen Klinsmann, Rudi Völler oder Karlheinz Riedle, die ihm damals vorgezogen wurden, hegt Frank Mill allerdings nicht. „1990 haben sich alle gut verstanden. Da war keine Missgunst, da war eine große Harmonie in der Truppe“, erklärt der Unternehmer, der heute mehr als 80 Fußballschulen betreibt.