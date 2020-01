Es wird geschwitzt in der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums in Kettwig. Und das ordentlich. Am Sonntag, 2. Februar, kämpfen dort beim 25. NWRV Indoor-Cup 765 Ruderer um die Deutsche Meisterschaft im Indoor-Rowing.

Bereits zum vierten Mal findet das Event in Kettwig statt, doch die diesjährige Durchführung der Veranstaltung stand lange auf der Kippe: Wegen Sicherheitsmängel an der Notbeleuchtung wurde die Halle kurz vor Weihnachten gesperrt - ein großer Schock für die Verantwortlichen. Pünktlich zum Indoor-Cup gibt es aber grünes Licht: Seit dem 10. Januar ist klar, dass die Räumlichkeiten genutzt werden können.

Virtuelle Streckenlänge zwischen 1.000 und 2.000 Metern

765 Ruderinnen und Ruderer aus 104 Vereinen aus dem kompletten Bundesgebiet haben ihre Meldungen für die diesjährige Veranstaltung abgegeben - die jüngsten Athleten sind gerade einmal zwölf Jahre alt. Der älteste Teilnehmer kommt mit 66 Jahren aus Berlin. Die virtuelle Streckenlänge, welche auf dem Indoor-Rower zurückgelegt werden muss, bewegt sich je nach Altersklasse zwischen 1.000 und 2.000 Metern.

Bei den 15- bis 18-Jährigen werden bereits am Vormittag in den Vorentscheidungen ab neun Uhr die besten zehn Athleten für das Finale ermittelt. Um 12.15 Uhr geht es dann um Bronze, Silber und Gold. Der erfolgreichste Verein dieser Veranstaltung bekommt vom Sprecher des Vorstandes des Nordrhein-Westfälischen Ruder-Verbands, Wilhelm Hummels, einen Indoor-Rower als Sachpreis überreicht.

Sechs Rudervereine schicken ihre Athleten an den Start

Alle sechs Essener Rudervereine schicken Athleten an den Start. Das Aushängeschild des Essener Rudersports Jakob Schneider wird jedoch fehlen: Der dreifache Weltmeister im Deutschland-Achter vom Ruderklub am Baldeneysee steht mitten in der Olympiavorbereitung und weilt im Trainingslager in Portugal.

Die Kettwigerin Lea Schneider konnte im vergangenen Jahr den Titel bei den 15-bis 16-Jährigen gewinnen. In diesem Jahr muss sich die Leichtgewichtsruderin in der Klasse der 17- bis 18-Jährigen bewähren.

Wer nicht vor Ort sein kann, kann das Geschehen auch am Bildschirm verfolgen: Sportdeutschland.TV überträgt ab 12.15 Uhr live aus der Sporthalle des Theodor-Heuss Gymnasiums.

Eintritt ist für Zuschauer frei - Shuttle Service am Schwimmzentrum



Der Eintritt für Zuschauer ist frei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Teilnehmer und Besucher werden gebeten, den Parkplatz am Schwimmzentrum Kettwig anzufahren und den kostenlosen Shuttle-Service zu nutzen. Die Vorläufe beginnen um 9 Uhr. Um 12.15 Uhr geht es weiter mit der Eröffnungsfeier und die Finals finden ab 12.35 Uhr statt.