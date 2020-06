Das Schonnebecker Nord-Ost-Bad-Jugendhalle hat es gleich doppelt getroffen. Erst musste das denkmalgeschützte Gebäude nach dem Einsturz der Decke dringend renoviert werden, dann kam die Corona-Krise.

von Christa Herlinger

Doch seit Ende Mai wird der Betrieb in dem 1999 zu einem Sport- und Gesundheitszentrum umgebauten Bad an der Straße Schonnebeckshöfe langsam wieder hochgefahren.

Das Sportstudio ist geöffnet. "Und einen Teil der Corona bedingt ausgefallenen Erwachsenenkurse", so SGZ-Leiterin Christina Grütering, "haben wir bereits nachgeholt, die anderen folgen in den kommenden Wochen." Bis zu den Sommerferien sollen alle Nachholtermine abgearbeitet sein. "Die Kursteilnehmer werden telefonisch informiert. Dass bei allen Angeboten die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden, ist selbstverständlich."

Jetzt folgt noch ein neuer Außenanstrich

Dass die Jugendhalle mit ihren vielfältigen Angeboten wieder an den Start geht, freut insbesondere auch Siegfried Brandenburg. Der CDU-Politiker ist Sprecher im Ausschuss für die Sport- und Bäderbetriebe und zugleich auch Vorsitzender des örtlichen Werbeblocks. 147.000 Euro wurden in den letzten Monaten in die Renovierung der Jugendhalle gesteckt. Dafür gab´s ein neues Hallendach, auch die marode Innendecke ist inzwischen erneuert. Zudem soll das denkmalgeschützte Gebäude einen neuen Außenanstrich erhalten.

Reinigungsintervalle machen neue Kurszeiten notwendig

Das zweite Veranstaltungs-Trimester in den Schonnebeckshöfen beginnt am 6. Juli. "Mit leicht veränderten Kurszeiten", verrät Christina Grütering. "Denn wir müssen die Reinigungszeiten mit einplanen." Die kleine Halle wird nicht belegt.

Bereits zu Wochenbeginn starteten in der Jugendhalle Herzsport- und Gymnastikkurse, mit den Schwimmkursen soll es im II. Trimester weitergehen. "Auch mit Crashkursen im Vormittagsbereich", so die SGZ-Leiterin.

Wer mehr über das SGZ und die Angebote im Nord-Ost-Bad wissen möchte, kann sich im Internet unter www.sgz-nord-ost-bad.de oder telefonisch unter 0201/178 69 46 informieren.