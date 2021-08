Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat in der neuen Regionalliga-Saison einen Start nach Maß hingelegt. Beim Bonner SC siegte der Vizemeister souverän mit 3:0 (1:0).

RWE-Trainer Christian Neidhart schickte fast die gleiche Startelf wie bei der Generalprobe gegen den SC Verl (4:4) aufs Feld. Einzige Ausnahme: Torjäger Simon Engelmann rückte wieder für Zlatko Janjic ins Sturmzentrum. Neben acht Etablierten durften die drei Neuzugänge Yannick Langesberg, Luca Dürholtz und Kevin Holzweiler mitwirken.

Die Essener galten als klarer Favorit, doch der BSC hielt vor 1.895 Zuschauern im Sportpark Nord dagegen und suchte durchaus den Weg nach vorn. Die erste Chance hatte Felix Herzenbruch (14.), dessen Distanzschuss knapp übers Tor flog. Auf der anderen Seite reagierte RWE-Torwart Daniel Davari bei einem Kopfball von Jonas Berg glänzend (15.).

Die Rot-Weissen bemühten sich, kamen allerdings nur selten zum Abschluss. Dann allerdings bewies Simon Engelmann einmal mehr seinen Torriecher: Der 32-Jährige nahm einen Steilpass auf, umkurvte BSC-Keeper Kevin Birk und schob die Kugel ins verwaiste Gehäuse (29.).

Die Führung war nicht unverdient, doch richtig zufrieden wirkte Christian Neidhart nicht. Der Wechsel zur Pause war allerdings eher verletzungsbedingt: Zlatko Janjic kam für Kevin Holzweiler, der im Zweikampf im Gesicht getroffen worden war.

Janjic macht alles klar

Auch im zweiten Durchgang entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch. Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte wieder RWE, doch der Kopfball von Sandro Plechaty flog in die Arme von Kevin Birk (59.) Im Gegenzug verzog Serhat Güler nur knapp. Als die Bonner wenig später ein Foul im Essener Strafraum reklamierten, schloss Isaiah Young den Konter mit dem 2:0 (63.) ab. Nun war der Widerstand gebrochen. Zlatko Janjic erhöhte auf 3:0 (73.), Luca Dürholtz, Isaiah Young (78.) und Dennis Grote (79.) verpassten den vierten Treffer knapp.

Mit dem Erfolgserlebnis gehen die Rot-Weissen am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in das erste Heimspiel gegen den SV Straelen. 6.600 Zuschauer dürfen voraussichtlich dabei sein.