Der Rückstand des Tabellendritten Rot-Weiss Essen auf den Zweitplatzierten SC Verl wird an diesem Regionalliga-Wochenende definitiv nicht weiter anwachsen. Nach tagelangen Regenfällen hat die Stadt Verl am Vormittag den Rasen in der Arena an der Poststraße gesperrt. Das für den heutigen Freitag angesetzte Heimspiel des Aufstiegskandidaten gegen Fortuna Fortuna Köln fällt somit aus.

Trotz des enttäuschenden 1:1 im Nachholspiel am Mittwochabend beim TuS Haltern haben die Rot-Weissen am Sonntag die Möglichkeit, mit einem Sieg beim Bonner SC den Rückstand auf zwei Punkte zu verringern. Anstoß ist um 14 Uhr im Sportpark Nord. Allerdings hätten die Essener dann auch bereits zwei Partien mehr ausgetragen als die Verler. Rot-Weiß Oberhausen, Dritter Aufstiegsanwärter im Bunde, empfängt am Sonntag zeitgleich Alemannia Aachen.