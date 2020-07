Am Samstag um 16.45 Uhr ist Anstoß, dann geht es um alles für die SGS. Im Finale des DFB-Pokals stehen die Mädels von der Ardelhütte dem VFL Wolfgsburg gegenüber und können als Außenseiter vielleicht für eine echte Sensation sorgen. Das Spiel im Rheinenergie Stadion in Köln wird live im TV übertragen.



Für gute Laune im Team wurde schon vor Abreise in die Domstadt gesorgt: Dass die Mannschaft von Markus Högner adäquat und standesgerecht in einem "eigenen" Bus zum Endspiel vorfahren kann, dafür haben sich Verein und Sponsor DIE WOHNKOMPANIE NRW mächtig ins Zeug gelegt. Innerhalb einer Woche wurde ein Bus organisiert und finalgerecht in den SGS-Farben beklebt. Eine Werbeagentur aus Düsseldorf hat es möglich gemacht.

Überraschung wartete nach dem Mannschaftstraining vor dem Stadion

Die Überraschung ist geglückt. Nach dem letzten Training am Donnerstag wartete der Bus vor dem Stadion auf die Mannschaft. Die konnte sich direkt danach in dem schmucken Gefährt auf den Weg nach Köln machen. Gelungene Überraschung: Wer hier unterwegs ist, lässt sich deutlich erkennen. In diesem Mannschaftsbus reiste die SGS zum Endspiel nach Köln. Und auch in den nächsten drei Jahren steht er für Anfahrten zu Auswärtsspielen zur Verfügung. Foto: DIE WOHNKOMPANIE